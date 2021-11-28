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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Milleti kuyruğa sokma gelir desteği ver

Önümüzdeki ay ve hatta yıllarda, kaçınılmaz hale gelecek olan “fiyat artışları” dar ve sabit gelirlilerin, hatta orta sınıfın “gelir artışları”ndan daha yüksek olacaktır. Bu durumda iki yola başvurulur.

Fiyat artışlarını kanun zoruyla ertelemek ve/veya dizginlemek. Dar ve sabit gelirlilere (bütçeden) ek gelir desteği sağlamak.


Devletin yapacağı bu “gelir desteği” için yeterli kaynak vardır. Yükselen döviz fiyatları dolaylı vergi tahsilatını artıracağı gibi enflasyon da efektif gelir vergisi oranlarını yükseltecektir. Pek tabii bu projenin başarılı olması için AKP’nin de “itibar için israftan, gösteriş için yatırımdan” vazgeçmesi önkoşuldur.

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