Ege Cansen: ‘Kısır döngü’ye paçayı kaptırmış durumdayız

Maalesef yükselen döviz fiyatının ve buna bağlı olarak artan enflasyonun birbirini beslediği bir “kısır döngü”ye paçayı kaptırmış durumdayız. Parası döviz olan ülkeler düşünülerek geliştirilen kuramlara göre, enflasyonu indirmenin yolu faizleri yükseltmektir. Bir bakıma bu “faiz sebep, enflasyon neticedir” tezinin tersten okunuşudur. Yurdum iktisatçılarıyla AKP’nin anlaşamadıkları tek husus “hangisinin önce geldiği”dir. AKP, “Yüksek faiz, yüksek enflasyon doğurur” diyor. Bu arkadaşlar da “Yüksek faizi, yüksek enflasyon doğuyor” diyor. Onlara göre çözüm basittir: MB faizi yükseltse döviz ucuzlayacak ve enflasyon inecektir. Söylendiği gibi, Türkiye’nin “cari açık” diye bir sorunu yoktur. Çünkü finanse edildiği sürece cari açık sorun değildir. Olsa da cari açığın oluşmasında kur düzeyinin bir etkisi yoktur. Cari açık sorun olmadığı gibi “iki paralı ülkelerde” yabancı para cinsinden borç stokunun büyümesinin de sakıncası yoktur. Yine bunlara göre, yabancı para cinsinden kimseye borcu olmayan cari açık şampiyonu ABD ile tüm cari açığını yabancı parayla finanse eden Türkiye’nin “enflasyonla mücadelede yöntem farkı” olamaz. Tek yol, faizi yükseltmektir.
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