Ege Cansen: İlk fırsatta dış borca yumulacaklardır

Aradan 160 yıl geçti, düstur değişmedi. AKP, Babacan ve ekibi sayesinde dıştan borçlanmanın destanını yazdı. Sakın yanlış bir zehaba kapılmayın, AKP bu yoldan vazgeçmedi. Mesela şu günlerde Antalya limanından devletin 20 yıl boyunca alacağı gelirler temlik edilerek, dış borç alma müzakereleri yürütülüyor. Sadece yol kazası yüzünden dış borç bulvarı tıkanınca “heterodoks” sokağına sapıldı. İlk fırsatta dış borca yumulacaklardır. Gelelim benim cevabını çok merak ettiğim soruya… Kısmet olur da “Millet İttifakı” iktidara gelirse, acaba onlar “dış borçla hızlı kalkınma” politikasından vazgeçecek mi? Son söz: Bilim, yön göstermez yol gösterir.

Ege Cansen’in yazısı