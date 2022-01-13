Ege Cansen: İlk fırsatta dış borca yumulacaklardır

Aradan 160 yıl geçti, düstur değişmedi. AKP, Babacan ve ekibi sayesinde dıştan borçlanmanın destanını yazdı. Sakın yanlış bir zehaba kapılmayın, AKP bu yoldan vazgeçmedi. Mesela şu günlerde Antalya limanından devletin 20 yıl boyunca alacağı gelirler temlik edilerek, dış borç alma müzakereleri yürütülüyor. Sadece yol kazası yüzünden dış borç bulvarı tıkanınca “heterodoks” sokağına sapıldı. İlk fırsatta dış borca yumulacaklardır. Gelelim benim cevabını çok merak ettiğim soruya… Kısmet olur da “Millet İttifakı” iktidara gelirse, acaba onlar “dış borçla hızlı kalkınma” politikasından vazgeçecek mi? Son söz: Bilim, yön göstermez yol gösterir.
SON HABERLER
Anayasa Mahkemesi’nin sözde pilot kararı
AYM yapısal olduğunu bildiği bir sorunu, pozitif algı yaratmak amacıyla birçok sorunu halının altına süpürüp bilinçli olarak saklayarak siyaseten ‘Ne şiş yansın, ne kebap’ yaklaşımıyla çözmüştür.
Kaliteli uzun yaşam için ‘son model’ beş ürün
Ürünlerini inovasyon ve teknoloji temelinde tasarlayan bazı start-up’lar, bugüne kadar ihmal edilmiş tüketici gruplarına odaklanarak fark yaratıyor. Prestijli yayın organı Wall Street Journal, yeni nesil girişimcilerin, ileri yaşlarda görülen görme, işitme, koku ve tat almaya yönelik duyu kayıplarını ve ruhsal sorunlara yol açabilecek yalnızlık duygusunu gidermek için geliştirilen beş inovatif teknolojik ürünü derledi.
Ekonomist Timothy Ash: Yabancıların dönüşü için yeni hükümet gerekebilir
Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri Diken’e değerlendiren Bluebay Asset Management’ten iktisatçı Timothy Ash, hükümete olan güven sorununa işaret ediyor. Ash’e göre hükümet, kötü gidişata sermaye kontrolleriyle cevap verilebilir. Ancak bu krizi daha da fazla derinleştirebilir.
HDP: Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP’dir
HDP’nin cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’ya ilişkin açıklamasında “Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP’dir” dendi.
Metin Gürcan hakkındaki iddianame reddedildi
Ankara başsavcılığının Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla hazırladığı iddianame Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Mahkeme, iddianamede yer alan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığının Milli Savunma Bakanlığı’na sorulmamasını ‘eksiklik’ olarak gördü.