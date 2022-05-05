Ege Cansen: Fakirleşme, savaş bitinceye dek değişmeyecek

Önce pandemi şimdi de Ukrayna savaşı yüzünden “hareket” (tedarik zinciri) yavaşlamıştır. Bu yavaşlama, bereketin (dünya milli gelirinin) duraklamasına hatta gerilemesine sebep olmuştur. Bu fakirleşme, savaş bitinceye dek değişmeyecek hatta kötüleşecektir. Arz, talebi karşılayamaz olunca, denklik ancak fiyatların artmasıyla (enflasyonla) sağlanır. Artan fiyatlara karşı kendini korumada herkes aynı silaha (servete) sahip olmadığı için, halkın çoğunluğu daha düşük bir tüketim seviyesinde yaşamaya mecburdur.

Ege Cansen’in yazısı