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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Bu şartlarda enflasyon, devalüasyon, devalüasyon enflasyon doğurur


Kaynak tahsisini düzelten faydalı “fiyat artışları”nın yapışkan enflasyona dönüşmesi iki şarta bağlı olarak gerçekleşebilir:

1. Kendisini enflasyona ezdirmemek isteyen bireyler, sendikalar ve firmalar, ellerine fırsat geçer geçmez piyasaya sundukları mal veya hizmetlerin fiyatını mümkün olan en yüksek oranda artırırsa.


2. Hükümet, halkı enflasyona ezdirmeyeceğim diye, maaş ve ücretleri geçmiş “gerçek” enflasyona endeksleyerek yükseltir ve üstelik iç piyasayı kredi hacmini genişleterek büyütme tutkusundan vazgeçmezse.

Bu şartlar altında enflasyon, devalüasyon; devalüasyon enflasyon doğurur. Son söz: Kötü ekonomi politikası, iyi niyet taşlarıyla döşenir.

Ege Cansen’in yazısı

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