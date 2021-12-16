Ege Cansen: Bu inatlaşma yüzünden ‘yeni hikaye’ bitecektir

Bu “Yeni Hikaye” AKP tarafından “faiz sebep, enflasyon neticedir” sloganı nas ile soslandırılarak piyasaya lanse edildi. Aslında “faiz sebep, kur sonuçtur” denmek isteniyordu. Esasen “çift paralı” Türkiye’de faizle, enflasyon arasında doğrudan bir ilgileşim yoktur. Yüksek faizin enflasyonu geriletmesi, döviz fiyatını düşürmesiyle olur. AKP de zaten, enflasyonu indirmek için değil, ihracat artsın diye TL’nin değerini düşürmek amacıyla faizleri indirdi. Piyasa da buna döviz fiyatını yükselterek beklenen tepkiyi verdi. Şimdi duyuyoruz ki; AKP aşırıya kaçan döviz fiyatını baskılamak için tekrar “döviz satmaya başlamış”. Faiz artırmamaya yeminliyiz diyerek, kurdaki yükselmeyi “döviz tanzim satışı” ile dizginlemek bana pek akılcı gelmiyor. Görüldü ki; “faiz sebep, kur sonuç”tur. Piyasalarla inatlaşmayın, artırın şu faizi, durdurun TL’nin değerindeki bu serbest düşüşü. Sonra tekrar indirirsiniz. Korkarım bu inatlaşma yüzünden “Yeni Hikaye” bitecektir.
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