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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Borç dolarla bu yararsız nesnelerden ithal etmek kadar ‘aptalca’ bir şey olamaz

Türkiye, bir yandan %6-7 faiz vererek dışarıdan dolarla borçlanıyor, diğer taraftan bu yüksek “götürülü” dolarlarla sıfır “getirili” bitcoingillerden ithal ediyor. Bitcoingiller gibi “hava-cıva” veya altın gibi “ağır-katı” nesneleri ithal etmenin, ülke ekonomisine yani topluma hiçbir yararı yoktur. Bunlar, ne ilaçtır, alınca hastayı iyileştirir; ne bir gıda maddesidir, tüketilince karın doyurur; ne ara malıdır, işleyince ürüne dönüşür; ne de yatırım malıdır, kullandıkça üretimi artırır. Dolayısıyla, toplum için dolar borçlanıp, borç dolarla bu yararsız nesnelerden ithal etmek kadar “aptalca” bir şey olamaz. Ama birey için, aynı şey söylenemez. Bireyler, birikimlerini korumak veya zahmetsiz zengin olmak için bunlardan alabilir. Böyle yapmakla akıllı davranmış olabilirler. Ancak bilelim ki; bitcoingil veya altın stokları ülkede durdukça dış borçlu Türkiye ekonomisi zarar etmeye devam edecektir.

Ege Cansen’in yazısı


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