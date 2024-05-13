Edirne’de muhtarlara ‘tiny house’ genelgesi

Edirne Valiliği kentin tarım arazilerini korumak için artık ‘tiny house‘ (küçük ev) ve kaçak yapılara izin verilmeyeceğini duyurdu.

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Keşan ve Enez bölgelerinde inceleme yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tüm muhtarlara tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini anlatan bir genelge gönderdiklerini söyledi.

Sezer bölgede tiny house tipi yapıların giderek yaygınlaştığını belirtti:

*Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında ‘römork’ diyor adam ‘plakası var’ diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

*Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var.