Edirne'de Kakava ateşi yakıldı

Edirne’de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri’nde geleneksel ‘Kakava ateşi’ yakıldı.

Fotoğraflar: AA

Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi’nde müzik eşliğinde eğlendi.

Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler de renkli görüntüler oluşturdu.

Kanuni Köprüsü’nde oluşturulan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kakava Şenlikleri’nin binlerce yıllık geleneğin, coşkunun ve baharın simgesi olduğunu belirtti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Romanların şehrin ritmine ve kültürüne değer kattığını söyledi.

Katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti. Fotoğraf sanatçıları da renkli görüntüler çekme imkanı buldu.

Konser ve dans gösterileriyle süren kutlamalar, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.