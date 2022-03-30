Edirne’de dört kişilik aile ölü bulunmuştu: İki gözaltı

Edirne’de bir evde aynı aileden dört kişinin ölü bulunmasıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Aile üyeleri, Elmalı köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Fotoğraf: AA

Dün Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde yaşayan aileden haber alınamaması üzerine çevre sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner’in (26) silahla öldürüldükleri tespit edilmişti.

Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu belirtilmişti.

AA’nın haberine göre dede, baba, anne ve oğulun aynı evde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı iki kişinin sorgusu sürüyor.