Edirne’de bir sığınmacı donarak hayatını kaybetti

Edirne’de çeltik sahası binasına girmek isteyen sığınmacının donarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Edirne’nin İpsala ilçesi Karpuzlu Beldesi’nde akşam saatlerinde çeltik tarlaları içinde bulunan bir binanın önünde ceset görülmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yetkililerin ve İpsala savcısının olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, şahsın yabancı uyruklu olduğu, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı ve donarak öldüğü tespit edildi.

Keşan Halkın Sesi’nde yer alan habere göre, sığınmacının cesedi İpsala Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.