Eczacılar öfkeli: Fakülte enflasyonunu ENAG bile hesaplayamıyor

Mesude DEMİR

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, 20 yıl önce sekiz olan eczacılık fakültesi sayısının bugün 62‘ye ulaştığını söyledi. Beş yıllık eczacılık fakültesini bitiren gençler iş bulamıyor. Eczane açamıyor. Türkiye’de şu anda 9 bin 500 eczacı işsiz.

Fotoğraflar: Diken.

Bilimsel eczacılığın 185’inci yılının kutlandığı 14 Mayıs haftasında, eczacılar beyaz önlükleriyle, Kadıköy İskele Meydanı’nda buluştu. Eczacılar, eczacılık fakültesi enflasyonuna dikkat çekmek için ‘Fakülte enflasyonunu ENAG bile hesaplayamıyor‘, ‘Yanlış eğitim politikası=İşsiz eczacı‘, ‘Dört duvardan fakülte olmaz‘, ‘Fakülte açmak siyasi ranttır’ yazılı dövizler taşıdı.

Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu Raporuna göre olması gereken eczacı sayısından 9 bin 500 fazla sayıda eczacı var. Buna önümüzdeki ay mezun olacak 4 bin 500 eczacı dahil değil.

‘Gençler siyasete kurban ediliyor’

İktidarı da muhalefeti de uyardıklarını belirten Özcan, “Halk sağlığı tehdit altında” dedi. Bilim insanı yetiştirmek yerine, apartmandan bozma üniversiteler açarak yeni mezun işsizler ordusu yaratıldığını söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

“Bugün ülkemizde eğitim ve sağlık, ticaretin konusu oldu. Eğitim ve sağlık ciddi bir iş. Bir ülkenin geleceği. Ancak halkımızın sağlığı ve gençlerimizin geleceği ekonomiye, siyasete, ranta kurban edilmektedir. Artık bu aymazlıktan acilen vazgeçilmeli.“

Konuşmasında Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na seslenen Özcan, şunları söyledi:

“Sağlıklı bir eczacılık eğitimi için; Artık eczacılık fakültesi açılmasına son verilmeli. Eczacılık Fakültesi kontenjanları yüzde 50 oranında düşürülmeli. YKS sıralama barajı 60 bine çekilmeli. Mevcut ve öğrenci alımına başlamamış fakülteler AR-GE merkezlerine veya akademisyen yetiştiren kurumlara dönüştürülmeli.“

Özcan TBMM’deki eczacı milletvekillerine de seslendi: “Mesleğimizin ve genç meslektaşlarımızın geleceği için taleplerimize mecliste sahip çıkın.”

‘Tek eczacı akademisyeni olan fakülteler var’

Özcan, Diken’in sorularını da yanıtladı. Yeterli akademisyen kadrosunun, laboratuvar olanaklarının bulunmamasına rağmen sırf siyasi rant uğruna eczacılık fakültesi açıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

“Fakültelerde eczacı olmayan akademisyenler var. Tek eczacı akademisyeni olan eczacılık fakülteleri öğrenci alıyor. Başka fakültelerden mezun olup, doktorasını eczacılıkta yapanlar bile yeterli kabul ediliyor ve öğretim görevlisi olabiliyor.”

62 eczacılık fakültesinin 15’inin İstanbul’da olduğunu söyleyen Özcan, yenilerinin yolda olduğunu, YÖK’ten onay beklediklerini anlattı. Özcan İstanbul’daki eczane kotalarının dolu olduğunu, yeni eczane açamayacaklarını hatırlattı:

“3 bin 500 kişiye bir eczane kotası var. Kotalar sadece İstanbul’da değil, Türkiye çapında hemen hemen dolu. Güncellendiğinde de çok az sayıda eczane açılıyor. Her sene mezun olacak 4 bin 500 kişinin eczane açabilmesi zaten mümkün değil. Yeni mezun eczacılarımız için kamuda kadro açılmalı, ilaç sanayiinde eczacı kadrosu zorunluluğu getirilmeli ve eczacılıkta uzmanlık alanları artırılmalı.”

Eczacılık okuyan öğrenciler de gelecekleriyle ilgili kaygı taşıyor. Öğrencilerin çoğunluğu eczane eczacılığı yapmak istiyor. Ancak bu kadar çok mezun varken, eczanelerini açamayacaklarını düşünüyorlar. Öğrenciler “Hayal kuramıyoruz” diyor. Yeni fakültelerin açılmaması hatta mevcutların kontenjanlarının azaltılmasını bekleyen öğrenciler eğitimin niteliğinin de artırılması gerektiğini söylediler.