Ebru Şallı’nın eşine dolandırıcılık davası

Ebru Şallı’nın 2019’da evlendiği iş insanı Uğur Akkuş’a kripto para dolandırıcılığından dava açıldı.

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AA’nın aktardığına göre iş insanı Uğur Akkuş’un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında kripto para dolandırıcılığından dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre ‘dış ticaretle uğraşan ve ortak firmaları bulunan müştekiler Ömer A. ve Anvar M. 500 bin dolar kripto para almak istedi ve komisyon karşılığında aracılık yapan sanık Abdullah Alkreish’le irtibat kurdu. Alkreish de müştekileri sanık Uğur Akkuş’la tanıştırdı ve 30 Mayıs’ta da Akkuş’un Şişli’de bulunan bir AVM’deki ofisinde bir araya geldi.’

İddianamede, Akkuş ve müştekilerin, 500 bin dolar karşılığında kripto para alımı konusunda anlaştığı, Akkuş’un ilk etapta güven sağlamak amacıyla 2 bin 500 dolar tutarındaki kripto parayı müşteki Anvar M’nin hesabına aktardığı kaydedildi.

İddianameye göre ‘müştekiler 497 bin 500 doları Akkuş’a elden teslim etti. Akkuş müştekilere ‘Parayı bankaya yatırdıktan sonra geleceğim’ diyerek iş yerinden ayrıldı. Müştekiler burada saatlerce bekledi ama kimse gelmeyince ve hesaplarına kripto para da yatırılmayınca şüphelendiler. Dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldular.’

İddianamede, sanıklar Uğur Akkuş, Abdullah Alkreish, Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal’ın ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dörder yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.