e-Devlet’e yeni özellik: Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılabilecek

İnternet ve telefon aboneleri, tarife ve kampanya tekliflerini e-Devlet’te karşılaştırabilecek.

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Taslak çalışmaya göre uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmecilerle, talep oluşturan diğer işletmecileri kapsayacak. Düzenleme, bireysel abonelik sözleşmesi ile sunulan sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetlerinde geçerli olacak.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle tüketicilerin, e-Devlet üzerinden, işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına olanak sağlanacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık cevap verecek.

Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketiciler, öncelikle karşılaştırma yapacakları hizmet türünü belirleyecek. Sistem üzerinden vatandaşlara işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı/ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak.

Tarife veya kampanya tekliflerinin detayları tek ekrandan görülebilecek.