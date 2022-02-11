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Yaramazlara biraz batar!

e-Devlet’e yeni özellik: ‘Haksız fiyat artışları’ şikayet edilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün hizmeti olan ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi’nin toplumda farkındalık yaratılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için e-Devlet Kapısı’ndan da sunulmaya başladığını bildirdi.

Sistem halihazırda Ticaret Bakanlığı’nın mobil uygulamasında ve ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan hizmet veriyordu.


Art arda gelen zamlar sonrası sistem, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için e-Devlet Kapısı’ndan da sunulmaya başladı.

Rekor kıran enflasyon oranları sonrası iktidar, çareyi perakende sektörüne baskı yapmakta bulmuştu.

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