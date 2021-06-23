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Yaramazlara biraz batar!

Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Tahliye edilen sanık bir hafta sonra gözaltında

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümünün ardından tutuklanan sanık Mehmet Kaplan, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasından bir hafta sonra gözaltına alındı.

Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan düşüp ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.


‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, geçen hafta ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Tahliyeye hem savcılık hem de Delen’in ailesi itiraz etmiş, Kaplan hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen infaz büro amirliği ekipleri, Kaplan’ı ‘ev hapsi’ için bildirdiği adreste dün akşam yeniden gözaltına aldı.

Geceyi emniyette geçiren Kaplan’ın bugün adliyeye sevk edileceği ve mahkemenin verdiği kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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