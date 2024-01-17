Yaramazlara biraz batar!

Dursun Özbek ‘siyasete atıldı’: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AKP’nin belediye başkanı adayı Murat Kurum için, “İstanbul için büyük bir şans” dedi.

Fotoğraf: Murat Kurum

Kurum bugün önce Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü, ardından Galatasaray Kulübü’nü ziyaret etti.


Özbek basın toplantısında şöyle dedi: “Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

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