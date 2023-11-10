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Yaramazlara biraz batar!

Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti

Eski Merkez Bankası başkanı ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti.

Fotoğraf: Meral Akşener

Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz “İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize” dedi.


İYİ Partili vekil partisinden istifa etti

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