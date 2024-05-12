Duolingo matematik ve müzik de öğretecek

Dijital dil platformu Duolingo yakında matematik ve müzik dersleri de verecek.

Platformun kurucu ortağı Severin Hacker, Fortune‘la yaptığı söyleşide platformda kodlamadan coğrafyaya kadar pek çok alanda ders vermek istediklerini söyledi. Şu an için matematik ve müzik dersleriyle kullanıcılarının ilgisini test etmek isteyen platform gelecekte daha fazla konuda ve başlıkta ders verebilir.

Ayda yaklaşık 98 milyon kişinin kullandığı Duolingo eğitim sistemi büyük ölçüde şirketin geliştirmeye devam ettiği yapay zekayla destekleniyor. Uygulama konuşmaları canlandırmak, cevaplara daha kapsamlı açıklamalar sunmak ve dil derslerini kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun şekilde özelleştirmek için yapay zekanın kullanıldığı yeni bir abonelik sistemine de sahip.

Hacker, “Matematik, müzik, golf… Ne olursa olsun öğrenmenin en iyi yolu nedir diye bakarsanız, bire bir öğretmenle öğrenmektir” dedi.

Bire bir ders seanslarının pahalı olması ve erişilme güçlüğünden dolayı Dualingo pek çok insanın ihtiyacını karşılıyor.

Hacker’a göre platformları daha da geliştirilebilir: “Teknoloji ve yapay zekanın vaadi, bu güçlükleri yenerek eğitimi herkes için erişilebilir hale getirmektir. Platformumuzla başarabileceklerimizin daha yüzde 1’indeyiz.”

Duolingo‘da öğrenim içerikleri ücretsiz. Fakat aylık 27,5 liraya reklamsız öğrenim ve hata yaptığınızda beklemeyeceğiniz sınırsız erişim seçeneğine de mevcut.