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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın ‘sıfır emisyonlu’ ilk yük gemisi Asahi denize iniyor


Dünyanın elektrikle çalışan ‘sıfır emisyonlu’ ilk yük gemisi Japonya’da denize inecek.

Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, ay sonunda Tokyo Körfezi’ne açılacak.


Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.

Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.

Sıfır emisyona sahip Asahi’nin üretim projesi sahibi ‘e5 Lab’, yakın gelecekte elektrikli feribotlarla hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.

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