Musk, ‘influencer’ olmayı düşünüyormuş

Dünyanın en zengin insanı Tesla CEO’su Elon Musk, işlerini bırakıp ‘influencer’ olmayı düşündüğünü söyledi.

Musk Twitter’dan detay vermeden ‘işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum’ diyerek kullanıcıların fikrini sordu.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Musk’ın ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Paylaşım, Musk’ın yeni bir ‘şaka’sı olabilir. Zira Musk bir önceki paylaşımında ‘League of Legends’ oyunundaki ‘Jinx’ karakterinin bir resmini paylaşmıştı. Jinx, Marvel evreninden Harley Quinn’e benzer bir şekilde şiddeti seven, kaos yayan bir karakter olarak biliniyor.

Bu yüzden bazı kullanıcılar, Musk’ın Quinn’e atıfla karışıklık yaratmak istediğini yorumunu yaptı.

Musk’ın paylaşımına Youtuber Jimmy Donaldson (Mr Beast) dahil sayısız ‘influencer’dan yorum geldi. ‘Influencer’lar Musk’a sosyal medya platformalarında rehberlik etme teklifi sundu. Ancak attığı tweetlerle piyasaları karıştıran Musk’ın pek yardıma ihtiyacı yok gibi…