Dünyanın en pahalı tüyü 915 bin liraya satıldı

Soyu tükenmiş Yeni Zelanda huia kuşunun tek bir tüyü, açık artırmada 28 bin 417 dolara (yaklaşık 914 bin 676 TL) satıldı.

Görsel: BBC

Huia kuşu Maori halkı için kutsaldı. Tüyleri genellikle şefler ve ailelerce başlık olarak giyilirdi ve ayrıca hediye veya takas edilirdi.

En son 1907’de görüldüğü doğrulandı.

Huia, Yeni Zelanda’daki wattlebird familyasına ait küçük bir ötücü kuştu. Atlama yetenekleri ve kenarındaki beyaz uçla ayırt edilen tüyleriyle biliniyordu.

Huia tüyleri Maori halkı için bir statü işaretiydi. Avrupalıların gelişinden önce zaten nadir bulunan huia popülerlik kazanıp nesli tüketildikten sonra koleksiyoncular ve moda tüccarlarının hedefi haline geldi.

Görsel: pexels

Webb Müzayede Evi Dekoratif Sanatlar Müdürü Leah Morris BBC’ye satılan tüyün ‘harika durumda’ olduğunu söyledi: “Hala kendine özgü bir parlaklığı var ve hiçbir hasar almamış.”