Dünyanın en iyi 100 plajı: Türkiye’den de bir koy listede

ABD’li gezi firması Lonely Planet’in en iyi kıyı şeritlerini sıraladığı ‘dünyanın en iyi 100 plajı’ listesinde Türkiye’den Kabak Koyu yer aldı.
Firmanın hazırladığı ‘Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı’ isimli kitabı, İskoç Dağlık Bölgesi’nden Avustralya kıyılarına kadar her yeri içeriyor.
Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’nun en iyi kıyı şeritlerinin sıralandığı listede Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kabak Koyu da yer aldı.
İşte dünyanın dört bir yanından en iyi plajlar…
Afrika
- Camps Bay Plajı, Cape Town, Güney Afrika
- Mnemba Adası, Zanzibar
- Le Morne Plajı, Black River, Mauritius
- Nosy Iranja, Madagaskar
- Anse Source d’Argent, La Digue, Seyşeller
Asya
- Radhanagar, Swaraj Deep, Andaman Adaları, Hindistan
- Palolem Plajı, Goa , Hindistan
- Papanasham Plajı, Varkala, Kerala, Hindistan
- White Sandy Beach, Fulhadoo Adası, Kuzey Atolls, Maldivler
- Pink Beach, Padar Adası, Komodo Ulusal Parkı, Endonezya
- Diamond Plajı, Nusa Penida, Bali , Endonezya
- Titop Plajı, Halong Körfezi, Quang Ninh, Vietnam
- Pacifico Plajı, Siargao, Surigao del Norte, Filipinler
- Maremegmeg Plajı, El Nido, Palawan, Filipinler
- Secret Beach, Mirissa, Matara Bölgesi, Sri Lanka
- Hat Tham Phra Nang, Railay, Krabi, Tayland
- Ao Maya, Ko Phi-Phi Leh, Krabi, Tayland
- Secret Beach, Ko Kradan, Trang Adaları, Trang, Tayland
- Sunayama Plajı, Miyakojima Adası, Okinawa, Japonya
Avrupa
- Zlatni Rat Plajı, Bol, Brač, Hırvatistan
- Punta Rata Plajı, Brela, Makarska Rivierası, Hırvatistan
- Rhossili Körfezi, Gower, Galler
- Rauðasandur, Westfjords, İzlanda
- Calanque d’En-Vau, Cassis, Provence, Fransa
- Plage des Poulains, Belle-Île-en-Mer, Brittany, Fransa
- Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Korsika, Fransa
- Playa de Torimbia, Llanes, Asturias, İspanya
- Platja Illetes, Formentera, Balear Adaları, İspanya
- Playa de Famara, Lanzarote, Kanarya Adaları, İspanya
- Paralia Tis Grias’tan Pidima’ya, Andros, Kiklad Adaları, Yunanistan
- Cala Estreta, Costa Brava, Katalonya, İspanya
- Punta Paloma, Tarifa, Cadiz, İspanya
- Sylt, Kuzey Frizya Adaları, Almanya
- Kokkinokastro, Alonnisos, Sporades, Yunanistan
- Elafonisi, Hanya, Girit , Yunanistan
- Myrtos Plajı, Kefallonia, İyonyalılar, Yunanistan
- Sarakiniko, Milos, Kiklad Adaları, Yunanistan
- Baia di Ieranto, Nerano, Amalfi Sahili, İtalya
- Cala Goloritzé, Golfo di Orosei, Sardunya , İtalya
- Cala Capreria, Riserva Naturale dello Zingaro, Sicilya , İtalya
- Sveti Stefan Plajı, Budva, Karadağ
- Haukland Plajı, Vestvågøy, Lofoten Adaları, Norveç
- Durdle Door Plajı, Lulworth, Dorset, İngiltere
- Kynance Koyu, Kertenkele, Cornwall, İngiltere
- Keem Bay Plajı, Keel, Mayo Bölgesi, İrlanda
- Dueodde, Nexø, Bornholm, Danimarka
- Praia do Camilo, Lagos, Algarve, Portekiz
- West Beach, Berneray, Outer Hebrides, İskoçya
- Kabak Koyu, Muğla, Türkiye
Orta Doğu
- Fuwairit Kite Plajı, Al Shamal, Katar
- Mahmya Adası, Giftun Adaları, Kızıldeniz Valiliği, Mısır
- Kalansiyah Plajı, Kalansiyah, Sokotra, Yemen
Kuzey ve Güney Amerika
- Ipanema Plajı, Rio de Janeiro , Brezilya
- Baía dos Porcos, Fernando de Noronha, Pernambuco, Brezilya
- Gardner Bay, Isla Española, Galapagos Adaları, Ekvador
- Playa Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel Antonio, Kosta Rika
- Bahía de las Águilas, Pedernales, Dominik Cumhuriyeti
- Playa Holbox, Isla Holbox, Quintana Roo, Meksika
- Tulum, Yucatán Yarımadası, Quintana Roo, Meksika
- Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur, Meksika
- Playa Norte, Isla Mujeres, Quintana Roo, Meksika
- Máncora Plajı, Máncora, Piura, Peru
- St Andrews Körfezi, Güney Georgia, Antarktika
- Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Kolombiya
- Frenchman’s Cove, Portland, Jamaika
- Şeker Plajı, Soufrière, St Lucia
- Kırmızı Kurbağa Plajı, Isla Bastimentos, Bocas del Toro, Panama
- Bottom Bay, Saint Philip, Barbados
- Chesterman Plajı, Tofino, Vancouver Adası, Britanya Kolumbiyası, Kanada
- Stanhope Plajı, Prens Edward Adası Ulusal Parkı, Prens Edward Adası, Kanada
- Driftwood Plajı, Altın Adalar, Georgia, ABD
- Grayton Plajı, Grayton Plajı Eyalet Parkı, Florida , ABD
- Güney Plajı, Miami Plajı, Florida, ABD
- Venice Plajı, Los Angeles, Kaliforniya, ABD
- El Matador Eyalet Plajı, Malibu, Kaliforniya, ABD
- Pfeiffer Plajı, Big Sur, Kaliforniya, ABD
- Cannon Plajı, Oregon, ABD
- Sand Harbor, Tahoe Gölü, Nevada, ABD
- Assateague Adası Ulusal Sahili, Maryland ve Virginia, ABD
- Hanalei Körfezi, Kaua’i, Hawaii, ABD
- Oneloa Plajı/Big Beach, Maui, Hawaii, ABD
- Ruby Plajı, Olimpiyat Ulusal Parkı, Washington , ABD
- Playa Tortuga/Turtle Plajı, Isla Culebrita, Porto Riko
- Trunk Bay, St John, ABD Virgin Adaları, ABD
Okyanusya
- Blue Lagoon Plajı, Nanuya Lailai, Yasawa Adaları, Fiji
- Lalomanu Plajı, Upolu, Samoa
- Tapuaeta’i/One Foot Island Plajı, Aitutaki, Cook Adaları
- Ta’ahiamanu Plajı, Moorea, Fransız Polinezyası
- Cathedral Cove, Coromandel Yarımadası, Kuzey Adası, Yeni Zelanda
- Awaroa Plajı, Abel Tasman Ulusal Parkı, Güney Adası, Yeni Zelanda
- The Pass, Byron Bay, Yeni Güney Galler, Avustralya
- Bells Plajı, Surf Coast, Victoria, Avustralya
- Cable Plajı/Walmanyjun, Broome, Batı Avustralya, Avustralya
- Wineglass Körfezi, Freycinet Ulusal Parkı, Tazmanya, Avustralya
- Bondi Plajı, Sidney, Yeni Güney Galler, Avustralya
- Lucky Bay/Kepa Kurl, Cape Le Grand Milli Parkı/Mandoowernup, Batı Avustralya, Avustralya
- Squeaky Plajı, Gippsland, Victoria, Avustralya
- Tangalooma Plajı, Moreton Adası/ Moorgumpin, Queensland, Avustralya
- Whitehaven Plajı, Whitsundays, Queensland, Avustralya