Dünyanın en iyi 100 plajı: Türkiye’den de bir koy listede

ABD’li gezi firması Lonely Planet’in en iyi kıyı şeritlerini sıraladığı ‘dünyanın en iyi 100 plajı’ listesinde Türkiye’den Kabak Koyu yer aldı.

Kabak Koyu

Firmanın hazırladığı ‘Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı’ isimli kitabı, İskoç Dağlık Bölgesi’nden Avustralya kıyılarına kadar her yeri içeriyor.

Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’nun en iyi kıyı şeritlerinin sıralandığı listede Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kabak Koyu da yer aldı.

İşte dünyanın dört bir yanından en iyi plajlar…

Le Morne / Pexels

Afrika

Camps Bay Plajı, Cape Town, Güney Afrika

Mnemba Adası, Zanzibar

Le Morne Plajı, Black River, Mauritius

Nosy Iranja, Madagaskar

Anse Source d’Argent, La Digue, Seyşeller

Diamond Plajı / Pexels

Asya

Radhanagar, Swaraj Deep, Andaman Adaları, Hindistan

Palolem Plajı, Goa , Hindistan

Papanasham Plajı, Varkala, Kerala, Hindistan

White Sandy Beach, Fulhadoo Adası, Kuzey Atolls, Maldivler

Pink Beach, Padar Adası, Komodo Ulusal Parkı, Endonezya

Diamond Plajı, Nusa Penida, Bali , Endonezya

Titop Plajı, Halong Körfezi, Quang Ninh, Vietnam

Pacifico Plajı, Siargao, Surigao del Norte, Filipinler

Maremegmeg Plajı, El Nido, Palawan, Filipinler

Secret Beach, Mirissa, Matara Bölgesi, Sri Lanka

Hat Tham Phra Nang, Railay, Krabi, Tayland

Ao Maya, Ko Phi-Phi Leh, Krabi, Tayland

Secret Beach, Ko Kradan, Trang Adaları, Trang, Tayland

Sunayama Plajı, Miyakojima Adası, Okinawa, Japonya

Elafonisi

Avrupa

Zlatni Rat Plajı, Bol, Brač, Hırvatistan

Punta Rata Plajı, Brela, Makarska Rivierası, Hırvatistan

Rhossili Körfezi, Gower, Galler

Rauðasandur, Westfjords, İzlanda

Calanque d’En-Vau, Cassis, Provence, Fransa

Plage des Poulains, Belle-Île-en-Mer, Brittany, Fransa

Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Korsika, Fransa

Playa de Torimbia, Llanes, Asturias, İspanya

Platja Illetes, Formentera, Balear Adaları, İspanya

Playa de Famara, Lanzarote, Kanarya Adaları, İspanya

Paralia Tis Grias’tan Pidima’ya, Andros, Kiklad Adaları, Yunanistan

Cala Estreta, Costa Brava, Katalonya, İspanya

Punta Paloma, Tarifa, Cadiz, İspanya

Sylt, Kuzey Frizya Adaları, Almanya

Kokkinokastro, Alonnisos, Sporades, Yunanistan

Elafonisi, Hanya, Girit , Yunanistan

Myrtos Plajı, Kefallonia, İyonyalılar, Yunanistan

Sarakiniko, Milos, Kiklad Adaları, Yunanistan

Baia di Ieranto, Nerano, Amalfi Sahili, İtalya

Cala Goloritzé, Golfo di Orosei, Sardunya , İtalya

Cala Capreria, Riserva Naturale dello Zingaro, Sicilya , İtalya

Sveti Stefan Plajı, Budva, Karadağ

Haukland Plajı, Vestvågøy, Lofoten Adaları, Norveç

Durdle Door Plajı, Lulworth, Dorset, İngiltere

Kynance Koyu, Kertenkele, Cornwall, İngiltere

Keem Bay Plajı, Keel, Mayo Bölgesi, İrlanda

Dueodde, Nexø, Bornholm, Danimarka

Praia do Camilo, Lagos, Algarve, Portekiz

West Beach, Berneray, Outer Hebrides, İskoçya

Kabak Koyu, Muğla, Türkiye

Fuwairit Kite Plajı

Orta Doğu

Fuwairit Kite Plajı, Al Shamal, Katar

Mahmya Adası, Giftun Adaları, Kızıldeniz Valiliği, Mısır

Kalansiyah Plajı, Kalansiyah, Sokotra, Yemen

Tulum / Pexels

Kuzey ve Güney Amerika

Ipanema Plajı, Rio de Janeiro , Brezilya

Baía dos Porcos, Fernando de Noronha, Pernambuco, Brezilya

Gardner Bay, Isla Española, Galapagos Adaları, Ekvador

Playa Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel Antonio, Kosta Rika

Bahía de las Águilas, Pedernales, Dominik Cumhuriyeti

Playa Holbox, Isla Holbox, Quintana Roo, Meksika

Tulum, Yucatán Yarımadası, Quintana Roo, Meksika

Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur, Meksika

Playa Norte, Isla Mujeres, Quintana Roo, Meksika

Máncora Plajı, Máncora, Piura, Peru

St Andrews Körfezi, Güney Georgia, Antarktika

Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Kolombiya

Frenchman’s Cove, Portland, Jamaika

Şeker Plajı, Soufrière, St Lucia

Kırmızı Kurbağa Plajı, Isla Bastimentos, Bocas del Toro, Panama

Bottom Bay, Saint Philip, Barbados

Chesterman Plajı, Tofino, Vancouver Adası, Britanya Kolumbiyası, Kanada

Stanhope Plajı, Prens Edward Adası Ulusal Parkı, Prens Edward Adası, Kanada

Driftwood Plajı, Altın Adalar, Georgia, ABD

Grayton Plajı, Grayton Plajı Eyalet Parkı, Florida , ABD

Güney Plajı, Miami Plajı, Florida, ABD

Venice Plajı, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

El Matador Eyalet Plajı, Malibu, Kaliforniya, ABD

Pfeiffer Plajı, Big Sur, Kaliforniya, ABD

Cannon Plajı, Oregon, ABD

Sand Harbor, Tahoe Gölü, Nevada, ABD

Assateague Adası Ulusal Sahili, Maryland ve Virginia, ABD

Hanalei Körfezi, Kaua’i, Hawaii, ABD

Oneloa Plajı/Big Beach, Maui, Hawaii, ABD

Ruby Plajı, Olimpiyat Ulusal Parkı, Washington , ABD

Playa Tortuga/Turtle Plajı, Isla Culebrita, Porto Riko

Trunk Bay, St John, ABD Virgin Adaları, ABD

Bondi Beach / Pexels

Okyanusya