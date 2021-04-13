Dünyanın en iri tavşanı çalındı

Dünyanın en iri tavşanı olduğu 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescillenen Darius, Britanya’da, sahibiyle yaşadığı evin bahçesinden çalındı.

Fotoğraf: Telegraph

Worcestershire bölgesi sınırlarındaki Stoulton yaşayan sahibi Annette Edwards, 129 santimetre uzunluğundaki tavşanı Darius’un cumartesi akşamı bahçede yaşadığı bölmeden çalındığını açıkladı.

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“Çok üzgünüm, sabah kalktığımda yoktu” diyen Edwards onu geri getirene 1000 sterlin (11 bin 234 lira) ödül vereceğini söyledi.

Twitter hesabından da paylaşım yapan Edwards, “Lütfen onu bana geri getirin. Darius üremek için yaşlı” diye çağrı yaptı.

Polisten yapılan açıaklamada da Darius’u görenlerin, nerede olduğunu bilenlerin bilgi paylaşması istendi.