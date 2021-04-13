Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en iri tavşanı çalındı

Dünyanın en iri tavşanı olduğu 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescillenen Darius, Britanya’da, sahibiyle yaşadığı evin bahçesinden çalındı.  

Fotoğraf: Telegraph

Worcestershire bölgesi sınırlarındaki Stoulton yaşayan sahibi Annette Edwards, 129 santimetre uzunluğundaki tavşanı Darius’un cumartesi akşamı bahçede yaşadığı bölmeden çalındığını açıkladı.

Reklam

“Çok üzgünüm, sabah kalktığımda yoktu” diyen Edwards onu geri getirene 1000 sterlin (11 bin 234 lira) ödül vereceğini söyledi.

Twitter hesabından da paylaşım yapan Edwards, “Lütfen onu bana geri getirin. Darius üremek için yaşlı” diye çağrı yaptı. 

Polisten yapılan açıaklamada da Darius’u görenlerin, nerede olduğunu bilenlerin bilgi paylaşması istendi. 

Reklam

SON HABERLER

Babacan: Erdoğan, o yurtlar şahsınızın değil

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenci yurtlarında kalacak öğrenciler için ‘cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak’ şartının getirilmesini eleştirirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “Erdoğan, o yurtlar sizin şahsınızın değil. O yurtlar tüm milletin.”

Sağlıkçılar, bakanlık ve il müdürlükleri önünde toplanacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bütün sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte ‘iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için’ 15 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Ölümleri Durdurun!” sloganıyla Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve Türkiye’nin bütün illerinde de sağlık müdürlükleri önünde toplanılacağını bildirdi.