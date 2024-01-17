Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en değerli markası değişti

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in ‘Dünyanın En Değerli 500 Markası’ araştırmasında geçen yıl liderliği Amazon’a kaptıran Apple, bu yıl 516,6 milyar dolar marka değeriyle yeniden ilk sıraya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre Apple geçen yıla göre değerini yüzde 74 artırdı.


Apple’ı sırasıyla yaklaşık 340,4 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, 333,4 milyar dolarla Google takip etti.

Amazon dördüncü sıraya geriledi

Listede 308,9 milyar dolarla Amazon dördüncü, Güney Koreli Samsung 99,4 milyar dolarla 5’inci, perakende şirketi Walmart 96,8 milyar dolarla altıncı, Çinli Tiktok 84,2 milyar dolarla yedinci, ABD’li Facebook 75,7 milyar dolarla sekizinci, Deutsche Telekom 73,3 milyar dolarla dokuzuncu, Çinli Banka ICBC 71,8 milyar dolarla 10’uncu sırada yer aldı.

İlk 500’de Türk markası yok

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,8 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Grafik: AA

ABD açık ara önde

Araştırma sonuçlarına göre ülkeler sıralamasında ABD açık ara farkla önde yer aldı. Listedeki şirketlerin 203’ü ABD’li firmalar, 65’i Çinli, 33’ü Japon, 32’si Fransız, 28’i Alman, 20’si Britanyalı.

Listede yer alan markaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise bankacılık sektöründen 71, perakende sektöründen 53, teknoloji sektöründen 49 marka görüldü.

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