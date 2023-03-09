Dünyanın en çok kazanan 10 atleti: Michael Jordan hala bir numarada

Dünyanın en çok kazanan atletleri arasında farklı disiplinlerden LeBron James, Lionel Messi, Roger Federer’in dışında toplam dört golfçü var.

Michael Jordan (solda) ve LeBron James

LeBron James mi daha büyük Michael Jordan (MJ) mı? Potada kimin daha iyi olduğu konusunda bir fikir birliği yok ama konu servet olunca MJ hala açık ara şampiyon.

Spor dünyasından haberler veren Sportica.com, önceki gün en çok kazanan atletler listesi yayımladı.

Enflasyona göre yeniden hesaplanan listeye göre Michael Jordan profesyonel olduğu 1984 yılından beri tahminen 3,3 milyar dolar kazanarak spor tarihinin gelmiş geçmiş en çok kazananı. Onu ABD’nin en ünlü golf oyuncusu Tiger Woods 2,5 milyar dolarla izliyor.

Üçüncü ve dördüncü sırada da golfçüler var: Liste, 2016 yılında 87 yaşında ölen Arnold Palmer (1,7 milyar dolar) ve bugün 83 yaşında olan Jack Nicklaus (1,63 milyar dolar) ile devam ediyor.

Futbol yıldızı Christiano Ronaldo (1,58 milyar dolar), basketbolun en parlak isimlerinden LeBron James (1,53 milyar dolar), bu yıl dünya kupasını kaldıran Lionel Messi (1,48 milyar dolar) listenin tek boksörü Floyd Mayweather (1,41 milyar dolar), listedeki tek tenisçi Roger Federer (1,38 milyar dolar) var. Listenin 10’uncu sırasında yine bir golf oyuncusu olan Phil Mickelson (1,36 milyar dolar) bulunuyor.

Atletler kazançlarının önemli bir kısmını reklam ve sponsorluk anlaşmalarında elde ediyor.

Listenin 50 kişilik uzun versiyonunu Sportica.com’da bulabilirsiniz.