Dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşu: 72 yaşındaki Wisdom

Dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşu Wisdom eşini kaybetti ama yaşına rağmen flörtleşmeye hız kesmeden devam ediyor.

Görseller: New York Post

İngiliz haber servisi SWNS’ye göre, Wisdom olarak bilinen Laysan albatros veya Mōlī, Kuzey Pasifik Okyanusu’ndaki Midway Atoll Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda potansiyel eşleriyle dans ederken fotoğraflandı.

Wisdom’un yaklaşık 72 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Raporlara göre Wisdom, kasım sonlarında yuvalama mevsimi için geldiğinden beri yalnızca ara sıra görülüyor.

Martta erkek kuşlarla sosyalleşirken görüldü.

SWNS’e göre uzun süredir birlikte olduğu Akeakamai, bu sezon ve son iki yuvalama sezonunda da görülmedi.

Ulusal yaban hayatı sığınağında denetleyici yaban hayatı biyoloğu Jonathan Plissner, Mōlī dişilerinin aralık ayının ilk yarısında tek bir yumurta bıraktığını söyledi. (Yılda yalnızca bir yumurta bırakırlar.)

Ancak bu, 72 yaşındaki Wisdom’ın geçen ay birkaç talibiyle çiftleşme danslarına katılmasını engellemedi.

Plissner, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi’ne “Mart ayında hala aktif olarak diğer kuşlarla flört ediyordu. Yetmiş yaşındaki birine göre oldukça çevik” dedi.

Biyologlar Wisdom’ı ilk kez 1956’da yumurta bıraktıktan sonra tanımladılar ve gruplandırdılar. Büyük deniz kuşlarının beş yaşından önce üredikleri bilinmiyor.

Plissner’e göre Wisdom’ın yaşamı boyunca 50 ile 60 yumurta ve 30 kadar civciv ürettiği tahmin ediliyor.