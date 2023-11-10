Dünyada ilk: Bir hastaya tüm göz nakli yapıldı

ABD’deki New York Üniversitesi’nde, iş kazası sırasında sol gözünü kaybeden hastaya dünyanın ilk tüm göz nakli yapıldı.

Fotoğraf: Aaron James (solda), Dr Eduardo D Rodriguez

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen ancak basına yeni duyurulan Langone Sağlık Merkezi’ndeki yaklaşık 21 saatlik operasyona, 140’tan fazla sağlık çalışanı katıldı.

Tarihe geçti

İş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki Aaron James’e yapılan cerrahi işlemde, göz naklinin yanı sıra gözün sinir yenilenmesini güçlendirmek için ilk kez bir donörün iliğinden alınan yetişkin kök hücreleri de enjekte edildi.

Tüm göz ve sol yüz naklinin ardından James, ilk tüm göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçti.

Nakil yapılan gözün görme yetisi kazanıp kazanamayacağı konusunda şu an netlik bulunmasa da retinaya kan akışı olduğu saptandı.

Operasyonu yürütenlerden Yüz Nakli Programları Yöneticisi Eduardo D. Rodriguez, James’in görüş yeteneğini geri kazanması ihtimalinin düşüklüğüne karşın, naklin estetik açıdan bile önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Çalışmayı yürüten profesörlerden Samer Al-Homsi de bu işlem için zarar görmüş hücrelerin yerini alacak “CD34 pozitif” kök hücresinin tercih edildiğini açıkladı.