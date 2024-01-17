Yaramazlara biraz batar!

Dünyada aranan balık Türkiye’de bulundu, Leonardo DiCaprio sosyal medya hesabında paylaştı

Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan leopar sazanına Dicle Nehri’nde rastlandı. Bu keşif Leonardo DiCaprio’nun ilgisini çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf: AA

SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, üç ay önce çalışma başlattı.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü’nün de desteğiyle 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.

Bu gelişme Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun da ilgisini çekti. Balığı Instagram hesabından paylaşan ünlü aktör ‘bu keşfin yeniden umut verdiğini’ söyledi.

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