Dünya en sıcak nisanı yaşadı

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yaptığı ölçümlere göre geçtiğimiz nisan şimdiye kadar kaydedilen ‘en sıcak nisan’ oldu.

Copernicus geçen ayın ortalama hava sıcaklığının 15,03 derece ölçüldüğünü ve bu değerin 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde olduğunu açıkladı.

Ayrıca son 12 aydaki (Mayıs 2023-Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde olduğu gözlemlendi.

Avrupa dışında, sıcaklıklar Kuzey Amerika’nın kuzey ve kuzeydoğusunda, Grönland’da, Doğu Asya’da, Orta Doğu’nun kuzeybatısında, Güney Amerika’nın bazı kısımlarında ve Afrika’nın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyrediyor.