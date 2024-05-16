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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 300 milyon avro kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) 300 milyon avro (10 milyar 485 milyon lira) kredi aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TKYB’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklaması şöyle: “Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD’den 300 milyon avro ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı’ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır.”


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