Dünya Bankası, Rusya ve Belarus’taki tüm programlarını durdurdu

Dünya Bankası, Rusya ve Belarus’taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.

Dünya Bankası Grubu’nun 2014’ten bu yana Rusya’ya yönelik yeni kredi veya yatırımları onaylamadığı belirtilen açıklamada, 2020 ortasından bu yana Belarus için de onaylanan yeni bir kredi bulunmadığı belirtildi.

Kurumun açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ve Ukrayna halkına yönelik düşmanlıkların ardından Dünya Bankası Grubu, Rusya ve Belarus’taki tüm programlarını derhal durdurmuştur” dendi.