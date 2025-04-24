Dünkü depremlerde haberleşme kapasitesinin üç-dört katı yoğunluk olmuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’de normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Dün saat 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu.

Özellikle 6,2’lik depremden sonra birçok vatandaş sosyal medyada operatörlere tepki göstererek haberleşme sıkıntısı çektiğini paylaştı.

Bakan depremlerin ardından bugün üç GSM operatörünün CEO’larıyla bir araya geldi.

Uraloğlu toplantının ardından özetle şu bilgileri paylaştı:

‘Aramaların yüzde 75’ini karşıladık’

* Çamlıca Kulesi en şiddetli hissedilen yapılardan birisi oldu. Orada bir hasar oluşmadı ancak tedbir amaçlı ziyaretlere kapatıldığını özellikle söyleyebilirim. Buradaki demir yolu, kara yolu, hava yolu ve deniz yollarında yapılarımız beklenen performansı sağladı ve bir sıkıntı olmadı.

* Bizim rutinimizde Türkiye’de 2,5 kat fazla kapasitemizin olduğunu söylemek isterim. Yani normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Peki dünkü depremlerde ne yaşadık? Dünkü depremlerde yedi ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalardaysa iki kat artış oldu. 2,5 kat bir kapasitede 7-10 kat artış oldu. Biz mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde 25’ini maalesef karşılayamadık. Web ve internet tarafına baktığımızda iki kat olan artışı tamamen karşıladık ve orada herhangi bir problemle karşılaşmadık.

’15 dakika sonra rutine döndü’

* (Sesli aramalarda) Kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Sonrasında rutine döndü. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız doğrultusunda durumumuzu tekrar gözden geçiriyoruz. Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık.

‘Vatandaşlara interneti ve kısa mesajları kullanmayı tavsiye ediyoruz ‘

* (Kuzey Marmara Otoyolu’nda) Orada normalde saatte 140 kilometre olan yasal hızın 50-60 kilometrelere, hatta daha aşağısına düştüğü anlar oldu. Niye? İstanbul’dan bir çıkış söz konusu oldu. Yani sonuçta siz dört şeritli bir otoyoldan günlük geçecek araç kapasitesinden fazlasını yüklerseniz elbette orada bir yavaşlama olacaktır. Zaman zaman da duraklama olacaktır. Bu anlamda burada iletişim tarafında da bunu yaşadığımızı söylemek isterim ama böyle bir mazerete sığınmak değil elbette amacımız, mutlaka daha iyisini yapmak.

* Vatandaşlardan böyle zamanlarda haberleşmek için internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını veya kısa mesajlarla kendi durumlarını bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hem kendileri hem kamu görevlileri için daha sağlıklı bir iletişim olacaktır. Bundan sonrasında benzer sıkıntıları azaltma ve ortadan kaldırma adına üç operatörümüz ve Bakanlığımızla süreci yakından takip edip inşallah benzer sıkıntıların önüne geçmiş olacağız.