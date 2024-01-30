‘Dune 2’ için geri sayım başladı

Oscar ödüllü ‘Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’ Türkiye’de 1 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.

2021’de ekimde vizyona giren ve Oscar’da aday gösterildiği 10 kategoriden altısını kazanarak törene damgasını vuran Dune, ikinci filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Denis Villeneuve imzalı, Frank Herbert’in bilim kurgu klasiğinden uyarlanan film kitabın ikinci yarısını ele alacak.

Timothée Chalamet ve Zendaya’nın başrollerini paylaştığı ilk filmde, Paul Atreides (Timothée Chalamet), şeytani güçler çatışırken ailesinin ve halkının geleceğini güvence altına almak için evrenin en tehlikeli ve en kumlu gezegeni olan Arrakis’e gitmişti.

Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani (Zendaya) ve Fremen’lerle birleşen Paul Atreides’in yolculuğu ikinci filmde de devam edecek.

Paul, hayatının aşkıyla evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği de engellemeye çalışacak.

İlk filmdeki Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Dave Bautista ve Stellan Skarsgard gibi isimler bu filmde de yer alırken, yeni oyuncular arasında ‘İmparator’ rolünde Christopher Walken, ‘Prenses Irulan Corrino’ rolünde Florence Pugh, ‘Leydi Margot’ rolünde Lea Seydoux, ‘Shishakli’ rolünde Souheila Yacoub ve ‘Feyd-Rautha Harkonnen’ rolünde Austin Butler var.

Film, Türkiye’de 1 Mart’ta vizyona girecek.