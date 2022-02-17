DSÖ’ye göre ‘zevk’ vurgusu, güvenli seksi teşvik edebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırmacılarına göre insanlara cinsel zevke nasıl ulaşacakları hakkında eğitim vermek, güvenli seks için verilen mesajların yerine ulaşmasında etkili oluyor.

Dünyada her gün bir milyona yakın kişi cinsel yoldan bulaşan hastalıklara yakalanıyor. Bunların çoğunluğunda belirti görülmüyor. Bu da bulaşıcılığı artırıyor. Prezervatif kullanımı, gebeliği önleme dışında bu hastalıkların önüne geçmek açısından da önem taşıyor. Bu sebeple sağlık örgütleri ve yetkililer sağlıklı ve güvenli seks konusunda eğitimler verip uyarılarını sürdürüyor. Milyarlarca dolar harcanan bu eğitimlerin çoğunda ‘zevk’ kısmı görmezden gelinebiliyor.

DSÖ’nün Plos One dergisinde yayımlanan araştırmasına göre eğitimlerde seksten alınan zevkten bahsetmek, bu eğitimlerin daha faydalı hale gelmesini sağlıyor.

Araştırmaya göre bu yaklaşımı benimseyen eğitimler, güvenli seks anlayışının yerleşmesi konusunda diğer programlara göre daha etkili oldu. Onlarca eğitimin karşılaştırıldığı araştırmada korku ve stres yerine seksten alınan zevki vurgulamanın, güvenli seksi teşvik açısından daha yararlı olabileceği ortaya çıktı.

Araştırmaya ‘kimsenin seks yapma motivasyonlarından konuşmadığı’ toplantılardan sıkıldıktan sonra 2004 yılında The Pleasure Project adlı grubu kuran halk sağlığı uzmanı Anne Philpott da katıldı.

Philpott, “Zevk almak, seks yapmanın en büyük motivasyonlarından biri ama eğitimlerde hiç yer almıyor” diyor. Philpott, prezervatiflerin zevk veren ürünler olarak pazarlanması gerektiğini söylüyor.

Araştırmayı kaleme alan uzmanlardan DSÖ araştırmacısı Dr. Lianne Gonsalves de mesajın basit olduğunu söylüyor: “İnsanların seks yapma nedenlerini daha iyi yansıtan programlar, sağlık açısından daha başarılı oluyor.”