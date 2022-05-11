DSÖ’den uyarı: Covid-19 vakaları 50 ülkede artıyor, salgın bitmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 50 ülkede Covid-19 vakalarının artış eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, “Artan vakalar, Covid-19’un istikrarsızlığını gösteriyor” dedi.

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DSÖ’ün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Güney Afrikalı araştırmacıların tespit ettiği Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının Afrika’da yayılımının ve bundan önce keşfedilen BA.2 alt varyantının küresel baskınlığının sürdüğünü belirtti: “Bağışıklığın nispeten yüksek olduğu ülkelerde Covid-19 nedeniyle ağır hastalık ve can kayıpları daha düşük seviyede. Fakat aşılamanın düşük olduğu ülkeler için aynı şey söylenemez”.

“50’den fazla ülkede vakaların artması, Covid-19’un istikrarsızlığını gösteriyor” diyen Ghebreyesus, DSÖ’nün görevinin en kötü senaryoya hazırlanmak ve böylece ülkelerin bundan sonra gelecek salgın tehditlerine karşı en iyi hazırlığı yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

‘Salgın hala bitmiş değil’

Ghebreyesus, yeni Covid-19 artışlarına karşı ek aşılamaların etkili çözüm olduğunun altını çizerek, “DSÖ olarak en korumasız durumdaki ülkelere bağışıklık kazandırmak için her ülkenin nüfusunun en az yüzde 70’inin aşılanması yönündeki gayretleri destekliyoruz.” dedi.

Bazı ülkelerin bu yılın ortasına kadar yüzde 70 aşılama hedefini gerçekleştiremeyeceğini hatırlatan Ghebreyeus, “Salgın hala bitmiş değil ve Kovid-19 bağışıklığının artması için bütün liderlerin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

‘Daha kötü salgının vurmasını mı bekliyoruz’

Ghebreyesus, Covid-19’a karşı geliştirilen antiviral ilaçların da birçok ülkede erişilemez olduğuna dikkati çekerek, bu ilaçların fiyatının makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD’de yapılacak Küresel Covid-19 Zirvesi’nde, aşı başta olmak üzere pandemiyle mücadele araçlarının patent hakkından geçici feragat edilmesi konusunda liderlerin anlaşmaya varmaları gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Geçen hafta Covid-19 ile doğrudan ve direk ilişkili ölümlerin neredeyse 15 milyonu bulduğunu açıklamıştık. Patentten feragat etme konusunda harekete geçmek için daha kötü bir salgının vurmasını mı bekliyoruz?” diye konuştu.