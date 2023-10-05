DSÖ: Libya’daki selde ölenlerin sayısı 4 bin 333

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya’nın doğusunda 10 Eylül’de yaşanan selde can kaybının 4 bin 333’e yükseldiğini bildirdi.

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DSÖ’nün Libya bölge ofisinde acil durumlar sağlık ekibinden sorumlu Hale Hudari, çevirimiçi olarak düzenlediği brifingde, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki acil sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Kasırga nedeniyle resmi olarak bildirilen can kaybı sayısının 4 bin 333’e ulaştığını aktaran Hudari, “Cansız bedenlere ulaşma çalışmaları hala devam ediyor. Dün gece de Derne kentinin 250 kilometre açıklarından bir ceset çıkarıldı” dedi.

Libya’daki sel

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran ‘Daniel Fırtınası’ Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde üç günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 2 Ekim’de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.