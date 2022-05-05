DSÖ: Güney Afrika’da Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un dünyada en yaygın varyantı olan Omicron’un Güney Afrika’da 2 yeni alt varyantının saptandığını açıkladı.

Varyantlar salgın konusundaki endişeyi arttırıyor. Fotoğraf: Reuters

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19’a dair son gelişmeler ve küresel aşılamadaki eşitsizliğe değindi.

‘Mart 2020’den beri en düşük can kaybı’

Ghebreyesus, haftalık küresel Covid-19 ölümlerinde düşüşün sürdüğünü belirterek, “Mart 2020’den bu yana haftalık en düşük Covid-19 kaynaklı can kaybı görüldü. Bu eğilim sevindirici olmakla beraber manzaranın tamamını göstermemektedir” dedi.

Covid-19 varyantlarından ötürü DSÖ’nün Amerikalar ve Afrika Bölgesi’nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, “Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti. Güney Afrika’da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi” dedi.

“Birçok ülkede virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz”

Ghebreyesus, bu alt varyantların diğerlerine kıyasla ağır hastalık ve ölümlere sebep olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, “Erken verilerin gösterdiğine göre Covid-19 aşılamaları, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyucu nitelikte” dedi.

Covid-19’un yeni varyantlarına karşı en iyi korumanın DSÖ’nün küresel aşılama hedefinin gerçekleşmesi ve sosyal mesafe olduğunun altını çizen Ghebreyesus, şunları söyledi: “Vaka testleri ve genetik sıralama da önem taşımaktadır. Güney Afrika’nın BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını tespit etmesi, birçok ülkenin durdurduğu genetik sıralamaya hala devam etmesi sayesindedir. Diğer birçok ülkede bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz.”