DSÖ: Covid salgını yaşam süresini iki yıl kısalttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin yaklaşık iki yıl azaldığını açıkladı.

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DSÖ’nün paylaştığı açıklamaya göre dünya genelinde ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşme, Covid-19 salgını sırasında tersine döndü.

AA’nın aktardığına göre açıklamada, 2019-2021’de Covid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Covid-19 salgını sadece iki yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi” dedi.

Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğini vurguladı.