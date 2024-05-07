DSÖ: Bir sonraki pandemi, ruh sağlığı sorunları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, ruh sağlığı sorunlarını ‘bir sonraki pandemi’ olarak adlandırdığını söyledi.

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Türkiye’nin farklı bölgelerindeki görüşmeler ve etkinlikler için beş günlük ziyaret kapsamında İstanbul’a gelen Kluge, insanların ruh sağlığını güçlendirmenin önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ruh sağlığı sorunlarını ‘bir sonraki pandemi’ olarak adlandırıyorum. Dünyanın her yerinde, özellikle de COVID-19’da gençler tecrit altındaydı ve bu durum insanların ruh sağlığını da etkiledi. Hizmetlerimizden gördüğümüz kadarıyla gençlerde çok fazla kaygı ve uyku problemi var.”

Avrupa Birliği’nden (AB) gelen son verilere göre AB ülkelerinde altı kişiden birinin sıkıntı, endişe ve uyku sorunları yaşadığını aktaran Kluge, pandemi etkilerinin yanında bazı ülkelerde çocukların bile günde yaklaşık altı saat ekrana, bilgisayara veya telefona bakmasının da etkisi olduğunu belirtti. Kluge, “Örneğin gençler, iklim konusunda endişeli. Dünyanın her yerinin ısındığını biliyorlar. Rusya-Ukrayna ve İsrail-Gazze arasında bir savaş var. İnsanlar bununla meşgul. ‘Perma-kriz’ dediğim bir dönemde yaşıyoruz, sürekli bir kriz var ve bu insanların ruhsal durumunu etkiliyor. Sağlık sadece iyi bir fiziksel durum değil, aynı zamanda çok güçlü bir zihinsel durumdur” dedi.