DP lideri Uysal: Muhalefete muhalefet etsin diye ortaya sürülmüş çok isim var

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var” dedi.

Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 28, 2022

Uysal, Twitter hesabı üzerinden 10 Nisan’da, ‘cumhurbaşkanlığı adaylığında halkın üç kriteri olduğunu’ savunarak şunları demişti: “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC devletini kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!”

DP liderinin sözleriyle altılı masadaki partileri kastetmediğini söylese de Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden yetkililer rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Uysal, Twitter’dan paylaştığı mesajda isim vermeden yine bazı siyasileri eleştirdi. Uysal’ın paylaşımları şöyle:

*Rahmetli cumhurbaşkanımız Demirel “Çarık ayağı sıkıyor mu” diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı.

*Altılı masa, majesteleri ve beş oligarktan büyüktür.

*Bugün fakir sofralarına oturan Erdoğan’la 20 yıl önce oturan Erdoğan aynı kişi değil!

*Erdoğan, çarpık bir mekanizmayı sistematik hale getirdi.

*Bir kesimin endişelerinin ‘muhafazakar’ kimlikleri dolayısıyla değil, maddi imkanları dolayısıyla olduğunu düşünüyorum.