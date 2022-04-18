Dövizi TL’ye ‘yeteri kadar’ döndüremeyen bankalara ceza uygulaması yine ertelendi

Merkez Bankası (MB), döviz hesaplarını TL’ye yeteri kadar döndüremeyen bankalara ceza uygulamasını yine erteledi.

MB ayrıca TL cinsi zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranını sıfıra çekerken, gerçek kişilerde dövizden dönüşüme uyguladığı ilave faiz ödemesini de sonlandırdı.

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Bankalar komisyon adı altında döviz zorunlu karşılıklarından yüzde 1,5 ceza ödememek için döviz tevdiat hesaplarını (DTH) kademeli olarak yüzde 10-20 oranında TL’ye dönüştürmesi gerekiyordu. Bu dönüşüm için önce ocak-mart sonra nisan-temmuz tarihleri verilmişti.

Şimdiyse 8 Temmuz tarihi 2 Eylül’e ötelendi. MB ayrıca 2 Eylül’e kadar yüzde 10 oranında dövizi dönüştürmeyen bankalardan da ‘iki kat’ ceza kesecek.

Sektörde küçük ve orta ölçekli bazı bankalar MB’nin TL’ye yeterince geçmeyenlere getirdiği yüzde 1,5 komisyon cezalandırmasına maruz kalmamak için müşterilerine yüksek oranla mevduat önererek daha fazla döviz mevduatın TL’ye dönemisin özendirmeye çalışıyor. Bankalar böylece, MB’nin cezalandırmasından kaçınmaya çalışıyor.