Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ‘gelir endeksli senet’ uygulamasından etkilenmeyen dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı.

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Bakanlık, döviz kurlarını durdurabilmek için ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ yeni ‘önlem’i vatandaşlara sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplaması olarak duyurmuştu. Daha sonra açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati’yse ‘gelire endeksli senet’le (GES) ilgili olarak “Yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacak” demişti.

Döviz kurlarını dizginlemek için atılan bu adımların etkili olmadığı görülüyor. Dolar geçen hafta kapanışı 17,01 liradan, avroysa 17,88’den yapmıştı.

Haftanın açılışında döviz kurlarındaki eğilim yukarı yönlü oldu. Dolar/TL 9:19 itibariyle 17,23, Avro/TL’yse 18,10 seviyesinde.