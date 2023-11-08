Döviz arayışı: Şimşek yeniden ABD yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la birlikte ocakta JPMorgan’ın düzenleyeceği yatırımcılar toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidecek.

Mehmet Şimşek. (AA)

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Bakan diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvanmıştı.

Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Şimşek ekimde de Londra, Marakeş, Paris ve Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.

Bakan Şimşek şimdi de yeniden ABD’ye gidecek.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Şimşek ve Erkan’ın ocak ayının ikinci haftasında New York’ta JPMorgan tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacağını dile getirdi.

Yetkililer, Şimşek ve Erkan’ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını söyledi. Söz konusu zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek.