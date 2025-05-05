Dört ilde 'organize suç örgütü' operasyonu: 43 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ildeki altı ayrı ‘organize suç örgütü’ne yapılan operasyonlarda 43 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)

Yerlikaya’nın X’teki paylaşımına göre operasyon yapılan iller şöyle:

Denizli

İzmir

Kırklareli

İstanbul

Yakalanan 71 şüpheliden 14’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 43 kişi tutuklanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı saldırı’, ‘insan kaçakçılığı’, ‘tefecilik’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.