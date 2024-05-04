İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer’in hayatını kaybetmesine ilişkin dört İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gezer’in yaşamını yitirmesiyle ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle: İBB iştiraki Ağaç AŞ’de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A., tesisat ustası Fayık C.

Diğer şüpheliyi gözaltına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan’da Fatih Mahallesi’ndeki Menekşe Sahil Parkı’nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.