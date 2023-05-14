Dört HÜDA-PAR’lıdan ikisi vekilliği garantiledi

AKP listelerinden aday olan dört HÜDA-PAR’lı isimden ikisi milletvekilliğini garantiledi.
HÜDA-PAR’dan dört isim AKP listelerinden aday olmuştu.
Bu isimler şöyle:
*HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: AKP İstanbul 3’üncü bölge 4’üncü sıra adayı.
*HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir: AKP Gaziantep 6’ncı sıra adayı.
*HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı: AKP Batman 2’nci sıra adayı.
*HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç: AKP Mersin 4’üncü sıra adayı.
AA’nın saat 23:10’daki verilerine göre, dört isimden ikisi milletvekilliğini garantiledi.
AA’ya göre AKP şu an İstanbul 3’üncü bölgeden 15, Gaziantep’ten sekiz, Batman’dan bir, Mersin’den üç milletvekili kazandı.
Buna göre, Yapıcıoğlu’yla Demir vekilliği garantiledi.