Dört HÜDA-PAR’lıdan ikisi vekilliği garantiledi

AKP listelerinden aday olan dört HÜDA-PAR’lı isimden ikisi milletvekilliğini garantiledi.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

HÜDA-PAR’dan dört isim AKP listelerinden aday olmuştu.

Bu isimler şöyle:

*HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: AKP İstanbul 3’üncü bölge 4’üncü sıra adayı.

*HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir: AKP Gaziantep 6’ncı sıra adayı.

*HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı: AKP Batman 2’nci sıra adayı.

*HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç: AKP Mersin 4’üncü sıra adayı.

AA’nın saat 23:10’daki verilerine göre, dört isimden ikisi milletvekilliğini garantiledi.

AA’ya göre AKP şu an İstanbul 3’üncü bölgeden 15, Gaziantep’ten sekiz, Batman’dan bir, Mersin’den üç milletvekili kazandı.

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Buna göre, Yapıcıoğlu’yla Demir vekilliği garantiledi.

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