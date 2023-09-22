Dönüştürülemeyen atık kalmayacak: Ecobricks ile atıksız bir dünya mümkün!

Hayatın birçok alanında kullanılan plastik, aslında çevrenin kirlenmesinde büyük rol oynayan materyallerden biri. Üstelik çoğu plastik, sandığımız gibi geri dönüştürülemiyor bile! İşte tam da bu noktada dönüştürülemeyenin dönüşümü: Ecobricks projeleri devreye giriyor. Peki, dönüştürülemeyen atıkların dönüşümü ecobricks ile gerçekten mümkün mü?

Dünyadaki talebi karşılamak için her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Günlük hayatta en çok karşımıza çıkan plastiklerden biri olan plastik şişe üretimi ise 500 milyarı buluyor. Üstelik bu plastiklerin yüzde 60’ı doğal ortamımıza veya çöplüklere gidiyor.

Her hafta 5 gram plastik tüketiyoruz

Her yıl sorumsuzca çevreye atılan atıklar nedeniyle plastik tüketiyoruz! Evet, yanlış okumadınız; tüketiyoruz! 2019 Reuters bilgi grafiğine göre, insanlar her hafta yaklaşık beş gram plastik tüketiyor. Bu da demek oluyor ki bir şişe kapağı kadar plastik vücudumuza giriyor! Bir yıl boyunca yediğimiz plastik miktarı, tam bir yemek tabağına denk geliyor.

Eğer plastik üretimi ve tüketimi böyle giderse, 2050 yılında okyanus plastiklerinin balık miktarını geçeceği tahmin ediliyor. İşte, tam da bu nedenle geri dönüştürülemeyen plastiklerin dönüşümü çok daha değer kazanıyor.

Peki, ecobricks nedir?

Eko tuğla, ekolojik tuğla olarak da bilinen ecobricks, en basit tabirle dönüştürülemeyen plastiklerden yapı malzemesi oluşturmak anlamına geliyor. Sermayeye ihtiyaç duymadan kolayca oluşturulan bu hafif ve dayanıklı tuğlalarla, bir yapının duvarı oluşturulabiliyor ya da bir bank hazırlanabiliyor. Çok yönlü bir yapı malzemesi olan ekolojik tuğlalar, plastik atıkların çöpe giderek çevreyi kirletmesinin önüne geçiyor, sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Ecobricks nasıl yapılır?

Herkesin kolayca oluşturabileceği ecobricks yani eko tuğlalar nasıl hazırlanır? İşte, evde ecobricks oluşturmak için izlemeniz gereken adımlar:

1. Plastik atıkları toplayın

Plastik poşetler, yiyecek ambalajları, içecek kapları, strafor ve biyolojik olarak parçalanamayan diğer plastik öğeleri toplayın. Bu öğelerin yiyecek ve içeceklerden arınmış, temiz ve kuru olduğundan emin olun.

2. Plastik bir şişe hazırlayın

Ecobrick hazırlamak için bir pet şişe hazırlayın. Başlangıç için 600 ml ve altındaki şişeleri tercih edebilirsiniz. Şişenin kapağını çıkarın. İçinin temiz ve kuru olmasını sağlayın.

3. Ecobrick şişenizi plastik atıklarla doldurun

Şişenizi topladığınız atıklarla doldurun. Şişenin içini sıkıca doldurmak için bambu gibi delici olmayan bir çubuk kullanabilirsiniz. Şişe, tamamen dolana ve daha fazla sıkıştırılamaz hale gelene kadar plastik doldurmaya devam edin. Ecobricks projenizi dekorasyon amaçlı kullanacaksanız, plastik atıkları doldururken renklere dikkat edebilir, bir bütünlük oluşturabilirsiniz.

4. Şişeyi kapatın

Şişe tamamen dolduğunda kapak ve plastikler arasında 1-2 cm boşluk bırakacak şekilde kapağı sıkıca kapatın.

5. Etiketleyin

Şişeyi; içindeki plastik türü, yaptığınız tarih, ağırlık bilgileri ile etiketleyin. Bu sayede şişenin uygun şekilde kullanılmasını ve plastik içeriğin takibini sağlayabilirsiniz. Ecobricks projeniz için yeterli miktarda ekolojik tuğla elde edene kadar bu işlemleri tekrarlayın.

Ecobricks yani eko tuğlalar ile neler yapılabilir?

Ecobricks yani eko tuğlalar ile bir bina inşa edebilirsiniz. Evet evet, bir bina! Eko tuğlalar; duvar ve bahçe yapıları inşa etmek için kullanılabilir. Eğer aklınıza ‘Güvenli mi’ sorusu geliyorsa; Global Ecobricks Alliance, kurallara uygun hazırlanan ecobrick’lerle inşa edilen yapıların oldukça güvenli olduğunu hatta en az beton duvarlar kadar sağlam olabileceğini belirtiyor.

Ekolojik tuğlalarla aynı zamanda istifleme yöntemi ile tabure, sandalye, masa gibi mobilyalar yapılabilir. Hatta ekolojik tuğlalar, duvar ve çatılarda yalıtım malzemesi olarak da kullanılabilir.

Sanat eseri için malzeme

Aynı zamanda ecobricks; heykel, resim veya diğer sanat enstalasyonları oluşturmak için malzeme olarak da kullanılabilir.

Çevre dostu bu ecobricks projeleri, hem tüketilen milyarlarca plastiği çöpe gitmekten kurtarabilir hem de plastiklerin çevreye dağılarak tüm canlıların ve dünyanın geleceğini tehlikeye atmasını önleyebilir. Ayrıca tuğla ve beton gibi geleneksel yapı malzemelerine olan ihtiyacı azaltarak karbon ayak izimizi düşürebiliriz. Sürdürülebilir tercihler yaparak, birlik içerisinde hareket edersek, “dönüştürülemeyen atık kalmayacak” diyebiliriz!