Döner zincirine 'FETÖ soruşturması': Altı gözaltı

Bolu merkezli iki ilde ‘Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zinciri odaklı soruşturmada’ altı kişi gözaltına alındı.

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Bolu başsavcılığının bir döner zinciri odaklı soruşturmasında Bolu’da beş, Samsun’da bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ‘FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı’yla suçlanıyor.

Y. A., R.A., Y.D., M.Y.G. , E.A. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kral Döner’e operasyonda gözaltına alınan yedi kişi adliyede

27 Mayıs’ta Maydonoz Döner’le aynı ortakların açtığı tespit edilen Kral Döner’e ‘FETÖ soruşturması’nda asker, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Samsun başsavcılığının soruşturmasında İstanbul’daki iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkıyla bayilik veren iki döner işletmesinin sahipleri, ortakları veya akrabalarının ‘yoğun bir şekilde FETÖ’yle bağlantılı olduğu’ tespit edilmişti.

Fotoğraf: AA

Habertürk’ün aktardığına göre daha önce ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında kayyım atanan Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner adlı işletmeye çalışma yapılmıştı.

Gözaltındaki zanlılardan bugün 10’unun işlemleri tamamlandı. Üçü serbest bırakılırken yedi kişi adliyeye sevk edildi.