Yaramazlara biraz batar!

Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.

Fotoğraflar: Fatma Yörür

Gazeteci Fatma Yörür’ün kayda aldığı görüntülere göre Kurum oy isteyince esnaf geçinemediğini anlattı: “Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum İstanbul’da.”


Kurum, “İstanbul için bizden başkası mücadele vermez” dedi. Dönerciyse “Verir” ifadesini kullandı.

Kurum “22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik” deyince usta şu yanıtı verdi: “Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum. Ben 1996’da bir yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum.”

O anlar:

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Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.